L’analyse de Pedro Chirivella sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Un nouveau galactique est arrivé au Real Madrid. Après de longs mois d’attente, Kylian Mbappé s’est engagé librement avec le club madrilène. L’attaquant français, au PSG depuis 2017, a laissé une trace indélébile dans l’histoire de son club, mais aussi dans celle de la Ligue 1. Le capitaine du FC Nantes, Pedro Chirivella, l’a affronté à de nombreuses reprises. Interrogé par le quotidien AS sur le nouveau numéro 9 du Real Madrid, le milieu de terrain a dressé un portrait élogieux du Français.

« Un joueur comme lui, où qu’il aille, fait gagner l’équipe. Je pense qu’il était temps pour lui de partir, il avait montré une domination incroyable à Paris et Madrid est une autre étape, l’un des plus grands clubs du monde historiquement. Nous allons voir comment Ancelotti va le gérer avec autant de stars. Son poste est libre. Pour moi, ce n’est pas un pur neuf, mais je ne le vois pas bloqué sur l’aile à attendre le ballon comme Dembélé ou Vinicius (…). Sur le terrain ? Il est sérieux. En termes de position, nous ne nous sommes pas beaucoup croisés, j’étais plus joué par Neymar ou Messi, qui étaient plus en milieu offensif. Mais contre le PSG, le premier objectif était d’arrêter Mbappé, il fait la différence à tout moment. C’est comme ça depuis toutes ces années », a-t-il décrit au quotidien madrilène.