Neil El Aynaoui rejoint le RC Lens

C’est la seconde recrue du mercato pour le RC Lens, pas la plus connue également. Après avoir fait venir Stijn Spierings, qui était en fin de contrat à Toulouse, le 2e de Ligue 1 annonce la signature de Neil El Aynaoui (21 ans). Le milieu de terrain évoluait à Nancy, où il lui restait encore un an de contrat.

Le jeune capitaine de l’ASNL a paraphé un bail jusqu’en 2027 avec les Sang et Or, et découvrira la Ligue des Champions ainsi que la Ligue 1 à la rentrée. Ce transfert, dont le montant n’a pas été dévoilé, va permettre au club lorrain de récupérer une petite somme d’argent, lui qui a été rétrogradé administrativement en National 3.

