La LFP se réjouit d’une bonne nouvelle contre le piratage

C’est l’un des enjeux majeurs de la Ligue de football professionnel, notamment pour aider son principal diffuseur, DAZN, de maximiser son nombre d’abonnés : limiter le piratage. Or, à l’heure actuelle, il est jugé bien trop facile d’accéder aux rencontres par des biais illégaux. La LFP s’est donc réjouie ce mardi de décisions prises par le Tribunal judiciaire de Paris sur le sujet de la lutte contre le piratage.

« Ces décisions, visant à renforcer l’efficacité des mesures de blocage existantes, concernent à la fois des moteurs de recherche (Google et Bing) et des services de DNS alternatifs. L’objectif est d’accentuer la lutte contre le contournement des blocages déjà mis en place par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), en combinant deux leviers complémentaires : le déréférencement des sites pirates par les moteurs de recherche et le blocage des accès via les services DNS utilisés pour contourner les restrictions des FAI », peut-on lire dans le communiqué envoyé par la LFP. Reste à savoir si cela suffira à rehausser dans les semaines à venir le nombre d’abonnements chez DAZN, pas totalement satisfait des mesures prises jusque-là.