PSG, OM : la réponse osée de Luca Zidane sur l’avenir de son père

Quel club pour Zinedine Zidane ? Contrairement à ce que beaucoup annonçaient, ça ne sera pas le Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti a récemment prolongé. Les portes des Bleus sont aussi fermées pour l’instant. Reste la Juventus par exemple, ou deux belles options en France : le PSG et l’OM, qui ne diraient pas non à une arrivée du Marseillais sur leur banc. Dans un entretien accordé au média Carré, son fils Luca Zidane en a dit un peu plus.

« Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM. On n’en parle pas trop, c’est lui qui prendra sa décision. Quoi qu’il arrive, on sera content. Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué (rires) », a expliqué le gardien d’Eibar. Le message est passé, Nasser al-Khelaïfi sait à quoi s’en tenir…