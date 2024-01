Lens-PSG : Bradley Barcola évoque sa progression

Buteur lors de la victoire au RC Lens (2-0), Bradley Barcola (21 ans) devient de plus en plus un élément important aux yeux de Luis Enrique. L’ailier du Paris Saint-Germain, encore décisif ce dimanche soir, s’est montré satisfait de ce succès et assure être de plus en plus à l’aise et mieux jouer.

La suite après cette publicité

«On a mis beaucoup d’intensité dès le début, cela nous a permis de mettre du rythme et de marquer, c’est un bon match dans l’ensemble, il y avait mieux à faire à certains moments, car on a baissé en cadence. J’ai de plus en plus la confiance de tout le monde, du coach et des coéquipiers, je ne peux qu’être plus à l’aise et mieux jouer. Je pense que je peux m’améliorer sur les pertes de balles et la lecture du jeu», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.