PSG : Presnel Kimpembe est sur le départ !

« Si le club me donne l’opportunité et que je suis moi-même aussi performant pour le club, pourquoi pas ? Maintenant, je pense que j’ai encore du temps pour y réfléchir. Pour l’instant, le plus important, c’est le match de Leipzig. Mais forcément, oui ». En octobre, Presnel Kimpembe expliquait qu'il était très intéressé par l'idée de prendre sa retraite à Paris, chez lui, son club formateur.

Mais aujourd'hui, la situation a visiblement bien changé. De plus en plus, l'hypothèse d'un départ du titi parisien est sur la table, surtout qu'une de ses sorties médiatiques pendant le stage des Bleus en juin avait fortement déplu à la direction parisienne. En plus de prestations pas toujours convaincantes cette saison, notamment sur la scène européenne.

Deux gros clubs sur le coup

Dans le même temps, le PSG travaille sur l'arrivée de Milan Skriniar, et selon nos informations, serait aussi sur un autre défenseur central dont le nom n'a pas encore filtré. Pour remplacer Presnel Kimpembe ? Quoi qu'il en soit, Sky Italia est très affirmatif et n'a pas de doutes : le défenseur tricolore est sur le départ et va quitter la capitale française pendant ce marché estival.

Partir, mais pour aller où ? Le média indique que le Français est suivi de très près par la Juventus en cas de départ de Matthijs de Ligt. Ces dernières semaines, c'est Chelsea qui a montré un intérêt plus que prononcé pour ses services. Encore un nouveau dossier chaud à gérer pour Luis Campos, qui pourra sûrement récupérer un gros chèque pour financer la suite du mercato parisien.