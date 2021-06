France-Suisse : Granit Xhaka savoure la qualification en quarts

L'équipe de France ne réalisera pas le doublé Coupe du Monde-Euro après son sacre en Russie, en 2018. Les hommes de Didier Deschamps ont pris la porte de cette édition 2020 du championnat d'Europe des nations dès les huitièmes de finale face à la Suisse ce lundi soir (3-3, 4-5 TAB). Les Bleus, dépassés par la Nati tactiquement et dans l'envie en première période, se sont relevés dans le second acte et ont compté jusque 2 buts d'avance à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire. C'était sans compter sur l'abnégation des Helvètes, portés par un très grand Granit Xhaka (élu homme du match par notre rédaction) pour réaliser un exploit considérable, rejoignant pour la première fois de leur histoire les quarts de finale d'un Euro.

Interrogé à l'issue de la rencontre sur beIN SPORTS, le capitaine de la Suisse et milieu de terrain d'Arsenal n'a pas caché sa joie d'avoir éliminé les champions du monde en titre, estimant avoir été au-dessus en prolongation. «C'était un p-tain de match incroyable. On perd de 2 buts et puis on remonte. Puis le penalty qu'on a raté nous a un peu cassé. On a montré un beau caractère. C'est une sacrée équipe», a-t-il dans un premier temps lâché, avant d'être relancé. «Oui, on a montré beaucoup de caractère, je ne sais même pas quoi dire. En 10 minutes, on revient à 3-3. Les dernières 30 minutes on était meilleurs, on voulait finir et gagner avant les tirs au but. Au final, on est qualifiés. On écrit l'histoire de notre équipe nationale. Tout le staff peut être fier.»