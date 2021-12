La grosse crainte de l'Europe du football avec Erling Haaland

La suite après cette publicité

Si ce feuilleton ne doit pas vraiment faire rire les supporters et les dirigeants du Borussia Dortmund, il passionne clairement le reste de l'Europe. Tous les supporters des gros clubs européens espèrent que les dirigeants de leur équipe de cœur parviendront à attirer le Norvégien, appelé à être le grand attaquant de la prochaine décennie. Le Real Madrid est souvent présenté comme le favori, alors que le Barça aurait aussi des options de l'enrôler malgré une situation financière difficile. L'amitié entre Joan Laporta et Mino Raiola pourrait cependant faire la différence, alors qu'en Angleterre, Chelsea et les deux clubs de Manchester sont aussi parmi les prétendants.

Et selon Sport, les Citizens ont de l'avance, comme vous pouviez le lire sur Foot Mercato hier. Une grosse décision a ainsi été prise par le champion d'Angleterre ces dernières heures : all-in sur Haaland. Si l'option Kane était encore sur la table, c'est maintenant sur l'ancien de Salzbourg que vont se concentrer le club mancuniens. Les contacts entre les deux directions ont déjà commencé, et les Skyblues, déjà très bien parés financièrement, vont en plus récupérer un joli chèque cet hiver, grâce à la vente de Ferran Torres au Barça.

City prend la pole mais...

Il s'agirait a priori d'une arrivée pour l'été prochain, quand la clause libératoire du joueur lui permettra de filer contre 75 millions d'euros, même si les primes et commissions demandées par l'entourage du joueur pourraient faire monter le total de l'opération à 130 millions d'euros. Rendez-vous dans six mois donc... ou dans six jours si les Citizens décident de faire des folies...

De son côté, Marca indique que le FC Barcelone ne veut absolument pas voir Haaland rejoindre Madrid, et veut tout faire pour qu'il ne finisse pas au Bernabéu. Il compte donc forcer par tous les moyens pour l'attirer à Barcelone. Le média rajoute que cette volonté n'est pas uniquement barcelonaise, mais qu'à travers l'Europe, on espère à tout prix qu'il ne finira pas au Real. La perspective de voir un trio Mbappé-Haaland-Vinicius commencerait ainsi à faire trembler plus d'un concurrent européen des Madrilènes...