ASSE : accord verbal avec l'AC Milan pour Noah Raveyre

Rien ne va plus à l'ASSE. Niveau sportivement déjà, le club stéphanois est au bord du gouffre et le bateau forezien coule dans une étonnante indifférence. En coulisse aussi rien ne va plus. Entre le probable départ du meilleur buteur de l'équipe Jean-Philippe Krasso, l'ASSE doit faire face à une fuite de jeunes talents. À commencer par le prometteur gardien de but Noah Raveyre. L'international U17 tricolore, qui avait connu un baptême du feu terrible en Ligue 2 avec les Verts lorsqu'il avait dû remplacer Etienne Green expulsé en plein match face au Havre (défaite 6-0), est l'une des belles promesses du football français au poste de gardien de but en compagnie de Lisandru Olmeta (Monaco) ou encore Guillaume Restes (TFC) ou Ewen Jaouen (EAG).

Noah #Raveyre (2005) est un #GB talentueux. Selectionné 2x en #EDF U16 cette saison, il est également surclassé en #U17N. Ce gardien d'1m90 dispose de reflexe étonnant et d'une marge de progression encore réelle mais le potentiel est à mon sens très grandpic.twitter.com/YBS6UzbEYp — Green Prospect (@green_prospect) January 20, 2021

Dans l'incapacité de trouver un accord pour un contrat pro, le natif du Puy-en-Velay (Haute-Loire) va quitter l'ASSE comme l'a indiqué il y a quelques semaines envertetcontretous.fr. Selon nos informations, il va sans doute s'engager avec l'AC Milan avec qui il possède un accord verbal. Le club lombard a été séduit par ses qualités et entend bien miser sur ce jeune et talentueux gardien pour l'avenir et ainsi l'intégrer à son équipe Primavera.