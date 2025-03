Droits TV : CVC met la pression sur la LFP

Lors de la réunion du 3 mars à la FFF sur l’avenir du football français, l’intervention des représentants du fonds d’investissement CVC était très attendue. Face aux dirigeants de la LFP et de la FFF, CVC a ouvertement remis en question la gouvernance actuelle de la Ligue et plaidé pour une réforme plus large. « Ils ont lourdement remis en cause » le fonctionnement en place, confie ainsi un participant RMC Sport. Un discours jugé « très lucide » par certains présidents de clubs, qui soulignent l’engagement du fonds en faveur d’une gouvernance plus structurée et alignée sur un projet commun.

Si certains dirigeants ont donc salué cette intervention, elle a en revanche laissé perplexes les soutiens de Vincent Labrune. Toujours selon RMC Sport, CVC a ainsi plaidé pour une plus grande implication des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans les décisions de LFP Medias et s’est dit prêt à jouer un rôle plus actif. Un positionnement qui a surpris plusieurs dirigeants, certains peinant à comprendre l’utilité de cette intervention, alors que la FFF et la LFP travaillent déjà sur des réformes.