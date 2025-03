Le terrible constat du patron de la FFF sur le foot français

Le foot français à la dérive ? En conférence de presse après une grande réunion organisée au siège de la FFF, Philippe Diallo a mis en lumière la situation difficile du football français en soulignant les impacts cumulés des crises récentes. Il a ainsi résumé : « 70 ans avec deux coupes d’Europe et aujourd’hui des Pays-Bas qui sont à 3,5 de la cinquième place ». Le président de la "3F" a aussi rappelé la baisse drastique des droits télévisés, un secteur clé pour le financement des clubs.

Selon lui, cette situation est le résultat d’une série de chocs, allant de l’arrêt des championnats pendant la pandémie à la défaillance de Mediapro, en passant par les ruptures avec Canal + et Amazon, et le litige en cours avec DAZN. Face à ce contexte, Diallo a insisté sur la nécessité d’une réaction rapide et efficace du football français. « Ce paysage appelle une réaction », a-t-il déclaré, soulignant que «c’est cette réaction que nous devons et que nous souhaitons mettre en œuvre».