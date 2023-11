Le Qatar veut investir dans un nouveau club de Premier League

Après avoir échoué à racheter Manchester United, le Qatar ne baisse pas les bras et veut toujours investir en Premier League. Un autre club anglais est désormais dans le viseur du Sheikh Jassim. En effet, The Times révèle que West Ham plaît beaucoup au riche et puissant investisseur qatari.

Le média anglais précise que la copropriétaire de l’écurie londonienne, Vanessa Gold, souhaite vendre certaines actions, elle qui a acquis 25% du club. A priori, elle ne se séparerait que de 10% de ses actions, mais il est possible qu’elle finisse par toutes les céder. Le Qatar espère donc en profiter pour faire une entrée fracassante en Premier League. Le Sheikh Jassim et ses équipes estiment que West Ham est le club idéal puisqu’il dispose d’une solide base de fans, que le stade fait souvent le plein et qu’il est situé dans la capitale anglaise. Affaire à suivre…