Le FC Barcelone se frotte les mains sur le retour en forme d’Ansu Fati !

Handicapé par les blessures au FC Barcelone, Ansu Fati avait fait le choix l’été dernier de quitter temporairement la Catalogne pour glaner du temps de jeu et retrouver le niveau que les supporters blaugranas attendaient de lui à sa sortie de la Masia. Sa nouvelle destination ? Brighton, belle révélation de la Premier League de ces dernières années et qualifiée pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe, avec une place en phase de poules de la Ligue Europa. Un défi de l’autre côté de l’Angleterre à la hauteur de son talent, quelque peu perdu en raison de sa condition physique capricieuse. Mais pour le moment, après deux mois passés entre la Premier League et la C3, l’international de la Roja (10 sélections, 2 buts) n’a pas été absent une seule fois des terrains, si ce n’est les choix de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

Après des premiers pas poussifs sous le maillot des Seagulls, le natif de Bissau a su trouver le chemin des filets pour la première fois à Aston Villa, pour sauver l’honneur des siens, finalement étrillés sur la pelouse d’Aston Villa. Une première réalisation qui n’aura pas eu beaucoup d’impact au score final, mais qui aura lancé une bonne dynamique pour l’attaquant de 21 ans, qui a récidivé ensuite à Manchester face aux Cityzens, ne faisant que réduire l’écart au score (2-1). Il fallait attendre la deuxième Coupe d’Europe pour voir le numéro 31 se montrer enfin décisif avec son but du break à l’AMEX Stadium face à l’Ajax (2-0), contre qui il a inscrit ensuite un but et délivré une passe décisive à Simon Adingra - qui lui avait servi l’offrande pour l’ouverture du score - deux semaines plus tard sur le même score à la Johan Cruyff Arena (2-0).

À lire

Brighton blinde sa pépite Evan Ferguson !

Bonne nouvelle pour le Barça

4 buts et 1 passe décisive en 12 matches toutes compétitions confondues (5 en tant que titulaire), le bilan n’est pas faramineux à ce stade de la saison mais il confirme bien le regain de forme d’Ansu Fati à Brighton. A titre de comparaison, il a déjà un bilan personnel égal et même supérieur que les offensifs du Barça excepté Robert Lewandowski (Torres et Felix à 3 buts, Raphinha à 2 buts). Il s’agit là de son meilleur début de saison depuis l’exercice 2020/2021 au Barça, lors duquel il avait empilé 5 réalisations et 4 assists avant une fracture du ménisque du genou gauche, l’éloignant des terrains jusqu’au début de la saison suivante. D’autres pépins physiques (souci au genou, ischio-jambiers…) viendront tronquer ses années suivantes au FC Barcelone, obligé de recruter dans ce secteur, réduisant ainsi son temps de jeu en équipe première.

La suite après cette publicité

En revanche, son coach, Roberto De Zerbi, n’a pas hésité à se montrer un peu plus sévère avec son buteur n conférence de presse après la victoire à Amsterdam en C3: «j’attends toujours plus d’Ansu Fati. Il a très bien joué en première et en deuxième mi-temps, mais après le deuxième but, il aurait pu mieux jouer. Il doit pousser davantage.» Un manque d’efficacité qui lui avait déjà joué quelques jours chez les pensionnaires du Camp Nou durant ses premières saisons en pro, contraignant même ses entraîneurs à le décaler sur le couloir gauche afin de profiter de son explosivité et de son aisance technique balle au pied. Son adaptation express chez les Seagulls semble lui avoir donné des ailes, de quoi faire le bonheur du champion d’Espagne en titre et de la presse ibérique, qui se frottent les mains devant le retour au haut niveau de son prospect.

Car oui, comme l’avait expliqué le nouveau coordinateur sportif catalan, Bojan Krkic, le Barça est très attentif à chaque pas de son attaquant. «Ansu est entre de très bonnes mains. Son entraîneur croit en lui et maîtrise la gestion des jeunes joueurs. Il est très heureux», avait déclaré l’ex-Blaugrana, aujourd’hui âgé de 33 ans. D’ailleurs, son entame de saison est une bonne nouvelle, non seulement si le club espagnol souhaite le réintégrer dans l’effectif de Xavi ou même… le vendre. Pour rappel, il était déjà question, selon les médias outre-Pyrénées, de le vendre l’été dernier pour en tirer quelques liquidités. Avec une clause libératoire à 1 milliard d’euros assortie à son contrat et une évaluation de Transfermarkt à 35 M€, il est clair que son retour à Barcelone sera dans tous les cas bénéfique pour l’actuel troisième de Liga après 12 journées.