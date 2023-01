PSG : Kylian Mbappé, star esseulée au cœur d’un secteur offensif trop pauvre et peu inspiré à Lens

La suite après cette publicité

Deux êtres vous manquent et tout est dépeuplé ? Tel est, en quelque sorte, l’état d’esprit régnant dans les rangs du Paris Saint-Germain, après la première défaite de la saison 2022-2023, dimanche, sur la pelouse du RC Lens (1-3, 17e journée de Ligue 1). Au sortir de la prestation décevante du collectif parisien à Bollaert, les regards sont forcément braqués vers le secteur offensif, trop pauvre et peu inspiré face aux Sang et Or en l’absence des deux génies que sont Lionel Messi (pas encore revenu à l’entraînement après le Mondial 2022) et Neymar Jr (suspendu).

Si Hugo Ekitike a rapidement égalisé pour le Paris SG après l’ouverture du score précoce lensoise dans le Nord, le jeune attaquant parisien a eu beaucoup de mal à se mettre en évidence dans l’enceinte du RCL. Aligné aux côtés de Kylian Mbappé, avec Carlos Soler en soutien, l’ancien Rémois a souvent fait les mauvais choix dans la zone décisive, semblant vouloir trop forcer la décision. Un trait commun au natif de Bondy, encore bien visible face aux Sang et Or, où le manque de profondeur était également flagrant aux avant-postes.

Un trio trop inoffensif et en manque d’inspiration

Si le vice-champion du monde français, revenu très vite de la Coupe du Monde 2022 en héros face à Strasbourg (2-1), a beaucoup tenté, il a aussi fait preuve de pas mal de déchet technique. Encore plus flagrant que chez Ekitike, Mbappé a souvent voulu faire la différence à lui tout seul. KM7 est apparu bien esseulé sur le front de l’attaque des Rouge et Bleu et s’est agacé au fil de la partie, même si on sentait qu’il pouvait se passer quelque chose lorsqu’il avait le cuir entre ses crampons. « Kylian a fait beaucoup d’efforts, même à 3-1, expliquait Christophe Galtier après la rencontre. Il a montré un très bon état d’esprit, mais il n’a pas réussi à faire la différence car en face ça s’est bien regroupé. »

Que dire de l’Espagnol, Carlos Soler, qui avait pourtant réalisé une entame de match intéressante et décisive, à l’image de son ouverture synonyme d’avant-dernière passe sur l’unique but du Paris SG. Mais l’ancien de Valence, crédité d’un 3 dans nos colonnes, a ensuite disparu et a eu du mal à être trouvé entre les lignes ou refaire des différences par la passe, en cassant les lignes adverses. Contrairement à Neymar ou Messi, Soler n’est évidemment pas le type de joueur à prendre des initiatives balle au pied pour transpercer le verrou adverse, ce qui a manqué face à Lens.

« On ne peut pas dire qu’on a perdu à cause d’eux (Messi et Neymar) », assure Marquinhos

« Messi et Neymar ? Ce sont des grands joueurs qui font la différence, qui nous créent des occasions, qui marquent des buts. On ne peut pas dire qu’on a perdu à cause d’eux, parce qu’ils n’étaient pas là, a insisté Marquinhos, au micro de Prime Video. Nous, on a déjà gagné sans eux aussi. C’est plus notre cohésion d’équipe qu’il faut retrouver. On a été beaucoup de temps de notre côté, il faut retrouver la cohésion, l’efficacité et l’intensité surtout avec les choses importantes vont arriver. »

Lucide, le capitaine du PSG sait qu’il va falloir faire bien mieux, surtout avec les 8es de finale de la Ligue des Champions, contre le Bayern Munich, se profilant pour les pensionnaires du Parc des Princes. La créativité, l’inspiration, mais aussi le génie de Neymar et Messi ont en tout cas cruellement manqué à Kylian Mbappé & co à Lens. Espérons pour Christophe Galtier et le PSG que les trois fantastiques soient bel et bien présents pour les échéances cruciales à venir dans la saison des champions de France en titre, peut-être parfois trop dépendants de leurs stars.