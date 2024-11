Bayern Munich - PSG : Marquinhos enrage contre l’arbitrage et tire la sonnette d’alarme

Et de trois défaites pour le PSG dans cette Ligue des Champions. Après Arsenal et l’Atlético de Madrid, le club de la capitale s’est incliné à Munich face au Bayern (1-0). Dominé sans être non plus passé à côté de son sujet, le champion de France a chuté sur une erreur de Matvey Safonov, préféré à Donnarumma ce soir. Légèrement gêné dans sa sortie, le Russe n’a pu que repousser le cuir sur la tête d’un Kim bien placé. Le PSG s’est même rendu la mission impossible après le second jaune de Dembélé au retour des vestiaires. Des décisions qui ont fait enrager Marquinhos.

«J’ai demandé à l’arbitre, il y a un joueur qui le bloque et ne joue pas le ballon, peste le capitaine parisien sur Canal+. Si c’est comme ça, le gardien ne peut rien faire. On n’a pas réussi à le débloquer. C’est très important surtout dans un match comme ça. L’année dernière, contre Dortmund, on a perdu aussi sur corner. On n’aime pas parler d’arbitrage mais ça a été contre nous. Ça ne nous a pas facilité la tâche. Quelqu’un bloque le gardien sur le but, il a pris sa décision et il n’a pas sifflé faute», poursuit le Brésilien, qui ne masquait pas sa déception.

Marquinhos : «Si on regarde le classement, on est inquiet»

Il reconnaissait aussi la supériorité bavaroise. «Physiquement, ils étaient plus prêts que nous. C’est une équipe, on savait qu’ils allaient presser, il fallait prendre les espaces dans le milieu de terrain, derrière leur pressing. On a pris des risques aussi, avec des dégagements sur Coman.» L’expulsion de Dembélé rapidement après le retour des vestiaires n’a pas pu permettre à Luis Enrique de mettre ses idées en place. «En 2e mi-temps, on a changé nos plans pour mieux gérer la profondeur mais avec le rouge c’était vraiment difficile.»

Reste que le résultat est là. Le PSG est 26e après 5 journées et en grandes difficultés pour la suite. «Si on regarde le classement, on est inquiet. On a trois matchs, trois finales, dont un match contre Manchester City, qui est une grande équipe. C’est notre objectif de nous qualifier. On est venu ici pour ne pas rester derrière et faire un autre résultat, même à dix on a essayé de presser et d’aller vers l’avant car on a besoin de points», conclut Marquinhos. Il n’y aura pas le droit à l’erreur dans deux semaines lors du déplacement à Salzbourg.