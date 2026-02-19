Menu Rechercher
Bukayo Saka prolonge avec Arsenal jusqu’en 2031

Par Maxime Barbaud
1 min.
Saka @Maxppp

Véritable chouchou de l’Emirates Stadium, Bukayo Saka va pouvoir recevoir quelques louanges de ses supporters pour quelques années encore. L’ailier de 24 ans vient de prolonger son contrat jusqu’en 2031, lui qui a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Arsenal
Committing his future to north London 🔐

Bukayo Saka has penned a new contract with the club 👇
«Tout le club se réjouit de pouvoir compter sur sa présence et ses performances sur le long terme», synthétise le communiqué du club londonien. Saka devient au passage le joueur le mieux rémunéré de l’effectif. La politique de prolongations se poursuit puisqu’elle intervient après celles de Gabriel, William Saliba et d’Ethan Nwaneri, prêté à l’OM cet hiver.

Pub. le - MAJ le
