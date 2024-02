Empoli : nouvel accident de voiture pour M’Baye Niang

De retour en Italie où il a joué pour Milan, le Genoa et le Torino, le buteur sénégalais M’Baye Niang (29 ans) a débarqué à Empoli en provenance de la Turquie et du club d’Adana Demirspor. Un début d’aventure positif pour lui puisqu’il a marqué 2 buts et délivré une offrande en trois rencontres. Si sur le terrain tout se passe parfaitement, en dehors, il vient de connaître une petite mésaventure comme le rapporte le Corriere dello Sport. En effet, ce matin, le joueur a eu un accident de voiture à Empoli alors qu’il conduisait son SUV, une Mercedes Classe G. Percutant une Fiat 600 qui était garée, il a eu beaucoup de dégâts sur sa carrosserie et sur l’autre véhicule et a également été transporté aux urgences.

La suite après cette publicité

Le club transalpin a réagi via un communiqué de son directeur sportif Pietro Accardi : «je voudrais souligner que notre joueur M’Baye Niang nous a immédiatement prévenus de la mésaventure survenue ce matin. En tant que Club, nous savons que depuis son arrivée à Empoli, le garçon sort généralement tôt le matin et rejoint des groupes de prière avec d’autres pratiquants de sa religion. Le footballeur, rentrant chez lui par imprudence, est entré en collision avec des voitures en stationnement. M’Baye va bien, tous les tests effectués selon les usages par les autorités compétentes ont donné des résultats totalement négatifs. Cet après-midi, le joueur s’entraînera régulièrement avec le groupe de Monsieur Nicola pour préparer le match de samedi contre Sassuolo.» Ce n’est pas la première fois que M’Baye Niang a des problèmes au volant. En 2012, il avait été arrêté sans permis alors qu’il n’avait que 17 ans. Il avait essayé de s’en sortir en se faisant passer pour son coéquipier Bakaye Traoré. En 2014, il avait détruit sa Ferrari quand en 2016, il avait déjà eu un autre accident de voiture.