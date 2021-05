PSG : l'arrivée d'Achraf Hakimi est pratiquement bouclée !

La suite après cette publicité

On dirait bien que la saison prochaine, le poste de latéral droit ne sera plus l'un des points faibles du PSG. Du moins, si tout se passe bien... Quand Florenzi et Dagba se sont partagés ce couloir tout au long de la saison dernière, c'est un autre joueur qui l'occupera dès la reprise de la Ligue 1. Et ce joueur, c'est Achraf Hakimi, qu'on ne présente plus vraiment.

Plus tôt dans la semaine, nous vous révélions en exclusivité sur Foot Mercato que le Marocain était très chaud pour rejoindre Paris. Un choix de Leonardo, qui devrait toucher au but dans ce dossier. Ainsi, la Gazzetta dello Sport n'a que très peu de doutes : le joueur formé au Real Madrid jouera au PSG la saison prochaine.

Le PSG va débourser 60 millions d'euros

Le média transalpin évoque des négociations très avancées entre les Parisiens et les Lombards. En proie à de grosses difficultés financières - la publication explique qu'il faut récupérer entre 90 et 100 millions d'euros en ventes cet été - le vainqueur de la Serie A devrait encaisser un montant environnant les 60 millions d'euros pour le joueur des Lions de l'Atlas. Le PSG était ainsi plus ou moins en position de force dans cette opération.

Un an après son arrivée du Real Madrid contre 40 millions d'euros, le pur produit de La Fabrica va découvrir le championnat de France. C'est la première recrue du mercato pour le PSG, qui devrait encore renforcer quelques postes prioritaires comme le milieu de terrain. Et au vu des dernières rumeurs, Achraf Hakimi pourrait même retrouver Antonio Conte, son coach de l'Inter, sur le banc du Parc des Princes.