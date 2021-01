Bayern Munich : Éder Militão pour remplacer David Alaba ?

Alors que David Alaba n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin avec le Bayern, il est de plus en plus pressenti du côté du Real Madrid. Pour le remplacer, les Bavarois réfléchiraient à la possibilité de faire venir un défenseur madrilène en la personne d’Éder Militão. L’international brésilien, arrivé en Espagne en provenance de Porto en 2019 contre 50 millions d'euros, n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation et est en manque de temps de jeu depuis plusieurs saisons.

Selon les informations de Goal et de SPOX, les dirigeants du club allemand auraient contacté l’entourage du défenseur de 22 ans, mais aucune offre n’aurait été faite jusque-là. Les médias allemands ajoutent que le joueur est également suivi par des clubs de Premier League, le Borussia Dortmund ainsi que la Juventus.