Le Real Madrid en pole position pour David Alaba ?

Décidément, l’avenir de David Alaba fait grandement parler ces dernières semaines. Alors que Manchester United, le Real Madrid, et le Paris Saint-Germain semblaient être tous les trois dans la course pour accueillir le défenseur du Bayern, le Telegraph indiquait ce vendredi qu’il serait finalement peu probable que le club anglais se mêle à la course menant au latéral polyvalent capable d'évoluer en défense comme au milieu. On pouvait dès lors imaginer assister à une rude bataille entre le Real et le PSG.

Mais selon les informations de The Atletic ce samedi, la Casa Blanca serait en pole position pour s’attacher les services du joueur de 28 ans. D'après le média anglais, l’équipe entraînée par Zinedine Zidane serait prête à se plier aux exigences salariales du natif de Vienne. Pour ce faire, cette dernière attendrait néanmoins que le contrat de l’international autrichien arrive à échéance l’été prochain. De quoi sceller son avenir ?