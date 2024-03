Newcastle : l’étrange coup de pression de la fiancée de Loris Karius

Connu malencontreusement pour ses deux boulettes en finale de la Ligue des Champions 2018 avec Liverpool contre le Real Madrid (3-1), Loris Karius a depuis repris le cours de sa carrière et essayé de se reconstruire. Âgé de 30 ans, le gardien allemand est passé par Besiktas et l’Union Berlin avant de finalement défendre les buts de Newcastle depuis septembre 2022. Bien que devancé par Nick Pope et Martin Dubravka, il a toutefois disputé un match cette saison lors de la défaite 4-1 contre Arsenal le 24 février dernier. Arrivant en fin de contrat à la fin de la saison, il est poussé vers la sortie, notamment par… sa fiancée, Diletta Leotta.

La suite après cette publicité

Présentatrice pour DAZN et mannequin italienne, cette dernière a déclaré à Tuttosport qu’elle voulait que son conjoint quitte le club anglais pour des raisons pratiques : «j’habite à Milan, donc disons qu’être proche de Milan serait idéal pour nous. Je lui dis toujours que les joueurs qui viennent en Serie A tombent amoureux de l’Italie et y restent souvent pour toujours. Je pense que ça pourrait lui arriver aussi. Monza ou toute autre équipe en Italie. Je serais heureux s’il venait en Italie pour jouer près de sa famille. Newcastle est très gênant, car il n’y a pas de vols directs. Ni Paris, ni Amsterdam.»