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Ligue des Champions

LdC, Man City : Rodri croit à une remontada contre le Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Rodri avec Manchester City @Maxppp
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Malgré la lourde défaite subie à l’aller face au Real Madrid (3-0), Manchester City veut encore croire à une remontée lors du match retour de Ligue des Champions. Après le nul concédé contre West Ham United en championnat, Rodri s’est exprimé au micro de la Cadena SER et refuse d’enterrer les Citizens. Le milieu espagnol reconnaît les difficultés de son équipe cette saison dans les derniers mètres : « nous devons être plus efficaces. Le plus important dans le football reste de mettre le ballon au fond », explique-t-il, tout en soulignant que le groupe possède toujours « le jeu et la capacité de se créer des occasions ».

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Pour autant, l’international espagnol reste persuadé que la qualification reste possible à domicile. « C’est la Ligue des Champions, ça se joue sur deux matchs », rappelle-t-il, convaincu que l’équipe de Pep Guardiola peut encore renverser la situation devant son public à l’Etihad Stadium. Conscient de l’ampleur du défi face au roi de la compétition, Rodri appelle surtout son équipe à corriger les erreurs du match aller : « il faut analyser ce que nous avons mal fait et corriger. » Un message d’espoir pour les supporters, à quelques jours d’un rendez-vous décisif face au Real Madrid.

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