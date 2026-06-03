Les Bleus déçus par une proposition de la FFF

Hier après-midi, Philippe Diallo était présent à Clairefontaine pour partager un déjeuner avec l’équipe de France et le Président Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, les primes liées à la prochaine Coupe du Monde ainsi que le nombre de billets qui seront attribués aux membres de l’effectif faisaient notamment débat. Et si les négociations se déroulaient dans un contexte particulier, puisque la FFF avait demandé un effort aux joueurs en proposant une réduction des primes, les échanges se sont finalement passés dans le calme.

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Cependant, au château, une certaine amertume était présente selon L’Equipe. En effet, les billets destinés aux proches des joueurs n’ont pas laissé tout le monde indifférent quant au nombre de tickets accordés. La Fédération a proposé d’offrir deux places gratuites par joueur, avec la possibilité d’en acheter six supplémentaires, soit un total de huit billets. Les joueurs auraient jugé cela insuffisant, et les discussions pourraient ainsi rester ouvertes à ce sujet.