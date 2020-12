L'AS Nancy Lorraine sous pavillon américain pour 9 M€ ?

Après l'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, le Stade Malherbe de Caen et Toulouse, un nouveau club français pourrait bien accueillir des investisseurs américains dans les prochaines semaines. Ce club, c'est l'AS Nancy Lorraine. Depuis plusieurs mois, le président Jacques Rousselot cherche un repreneur. Il pensait toucher au but cet été, mais le City Football Group a finalement choisi Troyes. Une nouvelle opportunité s'offre à lui. Selon Bloomberg, Randy Frankel, un des propriétaires de la franchise américaine de baseball Tampa Bay Rays, figure parmi les investisseurs soutenant une offre de 9 M€ pour la reprise de l'ASNL par Pacific Media Group LLC.

Ces derniers considèrent le club lorrain comme très attractif, étant donné la qualité de sa formation, sa place dans l'histoire du football français et sa proximité géographique avec Paris. Les pensionnaires de Marcel-Picot rejoindraient Barnsley (Championship, Angleterre), le KV Oostende (Jupiler Pro League, Belgique) et le FC Thoune (Challenge League, Suisse) dans le giron du consortium américain. Aucune des deux parties n'a souhaité faire de commentaire auprès de l'agence de presse américaine. Pacific Media Group LLC, toujours d'après Bloomberg, envisage également d'acquérir courant 2021 une écurie au Danemark (les médias danois évoquent le nom de Randers) et une aux Pays-Bas.