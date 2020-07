Toulouse racheté, Damien Comolli président !

En France, la grande majorité des clubs de football est à vendre. En ce moment, c'est surtout l'Olympique de Marseille, qui agite le milieu avec une volonté du tandem Boudjellal-Ajroudi de récupérer le club phocéen. Pourtant, un autre club s'est fait racheter en ce lundi 20 juillet. En effet, Toulouse, tout juste relégué en Ligue 2, vient de passer sous pavillon américain et est désormais la propriété d'un fonds d'investissement RedBird Capital Partners.

« Je suis fier et heureux de contribuer à écrire un nouveau chapitre de l’histoire du club et réaliser ainsi tout son très grand potentiel », a commencé par expliquer dans un communiqué le grand patron du groupe américain, Gerry Cardinale. Dans la foulée, le nouvel actionnaire majoritaire a décidé d'officialiser une autre nouvelle avec l'arrivée d'un nouveau président : l'ancien de Fenerbahçe et de Liverpool Damien Comolli, qui sera donc le bras droit.

La fin du règne Sadran

« Je suis ravi et honoré de devenir le nouveau président du Toulouse FC. Toulouse est une ville extraordinaire avec un club de football qui a l’opportunité et la capacité de réussir. C’est une ville au talent unique et nous sommes déterminés à continuer à mettre toute notre énergie à accompagner et soutenir les jeunes par le sport à travers toute l’Occitanie. Le club a un très grand potentiel et je suis impatient de travailler avec les joueurs, notre staff et RedBird pour réaliser notre ambition de construire un avenir solide pour le club », a lâché Comolli.

Enfin, Olivier Sadran, qui va conserver 15% du club, quitte la présidence d'un club qu'il avait récupéré en 2001 : « après avoir fait connaissance avec Gerry, Damien et l'équipe de RedBird, je suis convaincu qu'ensemble, nous avons l'énergie, l'expertise et les ressources nécessaires pour faire passer le club à la vitesse supérieure. Je me réjouis de travailler à leurs côtés et de partager avec eux le plaisir et l’envie de gagner ». Prochaine étape, le recrutement, afin d'espérer accrocher directement le bon wagon pour un retour dans l'élite sous la houlette de Patrice Garande.