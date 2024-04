PSG : Luis Enrique pourrait chambouler l’avenir de Marquinhos !

Lorsque l’on évoque l’effectif du PSG, difficile de ne pas évoquer le nom de Marquinhos. Le capitaine brésilien a pris la succession de Thiago Silva depuis son départ et s’est imposé comme le leader naturel de la défense parisienne depuis. Au club depuis 2013, l’ancien défenseur de la Roma a tout connu avec le PSG. Des grosses désillusions, des succès et des titres. Humainement, il a aussi grandi passant de l’adolescent qui découvrait l’Europe à l’adulte, père de famille. Des moments marquants dans une vie alors qu’il n’avait jamais caché son amour du PSG, son club de coeur.

Un amour réciproque d’ailleurs puisque Paris n’avait pas hésité à prolonger son contrat jusqu’en 2028 il y a moins d’un an, soit une prolongation de quatre saisons (son contrat expirait cet été). Une belle récompense pour celui qui ne fait pas toujours l’unanimité chez les supporters, qui pointent du doigt un mental défaillant et des limites tactiques. Qu’importe. Ce samedi par exemple, le défenseur de 29 ans peut entrer un peu plus dans l’histoire du PSG en devenant tout simplement le recordman du nombre de matches disputés avec le PSG (a égalité avec Pilorget et ses 435 matches). Et cet été, l’avenir de Marquinhos pourrait de nouveau être évoqué.

Le PSG ne fait plus dans le romantisme

Selon les informations de L’Équipe, l’international brésilien a d’ailleurs déjà fait son choix. Il veut rester au PSG et se voit tout simplement terminer sa carrière en France. A 29 ans seulement, il a encore plusieurs saisons devant lui et il n’a donc pas l’intention de laisser sa place au sein de la charnière centrale parisienne. Du moins en principe… Car le quotidien français précise que l’arrivée de Luis Enrique pourrait bien changer la donne. En effet, l’arrivée du technicien espagnol a changé la politique parisienne. Depuis, plus aucun joueur, aussi emblématique soit-il, n’est intransférable. Les départs de Neymar et Verratti l’été dernier l’ont illustré. Le dossier Marquinhos sera ainsi géré de la même façon.

L’ancien coach du Barça ne veut pas faire dans le romantisme, loin de là. Marquinhos n’aura aucun passe-droit et aucune garantie sportive alors que la concurrence à son poste augmente avec plusieurs recrues à chaque fois. Un bilan est d’ailleurs prévu cet été par Luis Enrique et son staff avec chaque joueur pour se projeter sur la suite. Et si Marquinhos ne répond pas aux attentes à ce moment-là, la direction parisienne pourrait prendre la décision de le mettre sur le marché des transferts. Le Brésilien est prévenu, il va devoir prouver à son club qu’il reste l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et convaincre son coach qu’il est indispensable en défense…