Quand Pep Guardiola a tenté de convaincre Neymar de signer au Bayern à 2h du matin

Dans une interview au podcast Podpah, Neymar a dévoilé plusieurs anecdotes. Parmi elles, le Brésilien a révélé avoir reçu la visite de Pep Guardiola à 2h du matin en 2012 pour le convaincre de signer au Bayern Munich l’été suivant, alors qu’il évoluait encore à Santos. «J’ai failli aller au Bayern… à cause de Pep Guardiola», a tout d’abord assuré l’ancien attaquant du PSG avant de détailler la séquence, pour le moins insolite… «Après avoir gagné le prix Puskás (récompensant le plus beau but, inscrit en 2012), mon père n’arrêtait pas de m’appeler à 2 heures du matin. Je lui ai répondu, il m’a dit d’ouvrir la porte… J’étais en caleçon. C’était mon père, Pep Guardiola et le traducteur».

Et d’ajouter : «Pep m’a dit: ‘je veux te signer et t’emmener avec moi, quel que soit le club où j’irai. Je ferai de toi le meilleur joueur du monde’. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur portable, me dit où je jouerais… Il m’a aussi dit: 'si tu ne marques pas 60 buts en une saison, je changerai de nom’». Malgré cette approche, Neymar optait finalement quelques mois plus tard pour le FC Barcelone. «Je disais… d’accord, mais quelle équipe ? Pep m’a dit: ‘je ne peux pas encore te le dire parce que ce n’est pas encore sorti’. Je l’ai convaincu, il m’a dit: ‘je signe avec le Bayern. Je sais que c’était une ville où il fait froid mais je prendrai soin de toi’. Finalement, j’ai décidé de rejoindre Barcelone». En Catalogne, Neymar décrochait alors huit titres, dont la Ligue des champions en 2015 mais aussi la Liga à deux reprises (2015, 2016).