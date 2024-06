Bochum officialise la venue d’Ibrahima Sissoko

C’est une information que nous vous avions révélée en exclusivité ce dimanche, c’est officiel ce lundi. Comptant près de 200 matches avec Strasbourg et sortant d’une belle saison dans l’entrejeu alsacien, Ibrahima Sissoko a traversé le Rhin ce lundi afin de s’engager avec Bochum. Le milieu malien de 26 ans s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club de Bundesliga alors qu’il était en fin de contrat avec le RCSA.

La suite après cette publicité

Le natif de Meaux s’est d’ailleurs félicité pour cette nouvelle étape dans sa carrière : «je suis heureux d’être à Bochum et au VfL. Le passage en Bundesliga est passionnant. Je suis très curieux des supporters, du stade et j’attends avec impatience les nouvelles impressions. Bien entendu, j’aimerais connaître ma nouvelle équipe le plus rapidement possible et contribuer à atteindre nos objectifs communs.»