Le problème Victor Osimhen agace sérieusement Naples et Chelsea

Voilà un nouveau dossier qui traîne en longueur. Il y a plusieurs semaines maintenant, Victor Osimhen semblait proche de rejoindre le PSG. Les négociations avec Naples sont toujours intenses et selon ce que nous vous rapportions, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi avaient validé le profil du buteur pour remplacer Kylian Mbappé. Il aurait fallu lui trouver une place entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos avant que l’on apprenne la position de Luis Enrique. Ce dernier ne recherche pas le profil du Nigérian.

Une donnée essentielle avant de poursuivre sur cette voie. À moins d’un revirement de situation, le PSG ne devrait pas persévérer. C’est une mauvaise nouvelle pour Naples. Le club italien comptait sur cette vente (au moins 100 M€) pour lancer, et même construire son mercato. Son remplaçant est même déjà trouvé et attend patiemment son heure. C’est Romelu Lukaku, grand fan d’Antonio Conte avec qui il a remporté le titre en Serie A lors de leur collaboration à l’Inter (2019-2021). "Big Rom" avait inscrit pas moins de 64 buts en 95 matchs sur cette période.

Chelsea et Naples s’agacent

Un accord a même été trouvé avec le Belge depuis longtemps et Chelsea veut se débarrasser de son encombrant salaire (plus de 11 M€ à l’année). Les Blues réclament 40 M€ pour le laisser filer, une somme dont disposeraient théoriquement les Napolitains, à condition de vendre Osimhen. Le problème reste le même et commence à agacer tout le monde. Sans vente du Nigérian, le mercato est bloqué. Il y a pourtant d’autres dossiers en attente comme celui de Billy Gilmour, lui aussi en salle d’attente, alors qu’une offre de 12 M€ est prête à partir en direction de Brighton.

De son côté, Chelsea perd patience car d’autres courtisans se sont signalés pour Lukaku. D’après Il Mattino, un accord vient même d’être scellé avec Aston Villa pour un transfert. Sauf que cette fois, c’est l’attaquant des Diables Rouges qui ne souhaite pas rejoindre Birmingham et Unai Emery. C’est Antonio Conte et Naples ou rien. Il veut attendre que la situation se débloque et ça ne plaît pas aux Londoniens. C’est un peu le serpent qui se mord la queue. Tout le monde joue sa propre partition pendant que le véritable problème est simplement d’ordre factuel. Il n’y a pas d’offre pour Victor Osimhen.