FC Barcelone : Jordi Alba en a marre des critiques

Malgré la victoire contre la Real Sociedad à domicile (3-2), le latéral gauche du FC Barcelone Jordi Alba garde un goût amer de la première au Camp Nou cette saison. Nommé troisième vice-capitaine derrière Busquets, Piqué et Roberto, l'international espagnol (78 sélections) a été hué à l'entrée des joueurs sur le terrain par des supporters, lui demandant de baisser son salaire pour aider le club à surmonter sa crise financière.

Le numéro 18 du Barça a tenu à répondre aux questions des journalistes en zone mixte pour mettre au clair sa relation avec la direction catalane. Il affirme que son entourage travaille sur le dossier et qu'il ferait tout pour soutenir le FCB dans ces moments difficiles : «Ce qui me blesse, c'est que les gens disent des mensonges, j'ai montré beaucoup de choses à Barcelone. Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Je vais tout donner dans ce match, personne ne peut douter de mon engagement. Ma prédisposition a été d'aider le club dès le premier instant. Mes représentants et mes avocats sont en pourparlers avec le club. Le désir d'aider le club et l'engagement ont toujours été là depuis le début», a-t-il affirmé dans des propos récoltés par AS.