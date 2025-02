Mercato : ça bouge dans tous les sens à l’OM

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Hier soir, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont battu l’OL 3 à 2 à domicile lors de la 20e journée de Ligue 1. Une belle opération pour l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi, qui a pu compter sur l’entrée gagnante de sa recrue offensive Amine Gouiri. Ce dernier sera d’ailleurs présenté à la presse ce lundi en début d’après-midi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Il sera accompagné par le conseiller institutionnel et sportif de l’OM, Fabrizio Ravanelli. En effet, le président Pablo Longoria aura d’autres chats à fouetter, puisqu’il doit gérer la fin du mercato phocéen. Et il aura de quoi faire ce lundi avec le directeur sportif, Medhi Benatia. En effet, plusieurs départs risquent d’intervenir dans la journée. Ismaël Koné va rejoindre le Stade Rennais. Un accord a été trouvé pour le prêt du joueur selon nos informations.

L’OM s’active en coulisses

Concernant Bamo Meïté, il est dans le viseur de Montpellier, qui pousse pour obtenir un prêt avec option d’achat lors de cette dernière journée selon nos informations. En fin de contrat en juin prochain, Chancel Mbemba, lui, ne devrait pas bouger sauf offre de dernière minute. Dans le sens des arrivées, les dirigeants olympiens espèrent toujours offrir des renforts à RDZ.

Outre Amar Dedic, qui passe sa visite médicale ce matin et qui va signer sous la forme d’un prêt payant de 1,5 million d’euros assorti d’une option d’achat de 10 M€ qui sera obligatoire si le joueur dispute plus de 50 % des matches, l’OM espère accueillir le défenseur argentin, Aaron Anselmino. Chelsea devra avant tout régler le quota de joueurs prêtés pour finaliser ce dossier. De plus, l’arrivée en prêt de Nicolo Fagioli (Juventus) est toujours possible. Mais il faut notamment faire avec la concurrence de la Fiorentina. L’OM est sur le pont en cette dernière journée de mercato.