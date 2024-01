PSG : la date de retour de Presnel Kimpembe se précise

Lorsqu’il sera de retour, il sera quasiment accueilli comme une nouvelle recrue au Paris Saint-Germain. Pourtant, Presnel Kimpembe (28 ans) est formé au club, et représente fièrement le club de la capitale. Mais son absence des terrains depuis presque un an (son dernier match était contre l’OM le 26 février 2023) en raison d’une rupture du tendon d’Achille a presque fait oublier sa présence dans l’effectif parisien. Et comme l’indique L’Équipe ce samedi, l’international français (28 sélections) devrait - si tout se passe bien - retrouver la compétition au mois d’avril. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui enregistrera le retour d’un joueur majeur du vestiaire du PSG en fin de saison, alors que les espoirs de le revoir rapidement s’envolaient à l’annonce d’une deuxième opération, qui s’est bien déroulée.

Néanmoins, un comeback était prévu plus tôt, en fin d’année 2023 à la base, comme il l’a annoncé en privé. Mais une gêne perdurait et Kimpembe ne voulait pas précipiter les choses. Il ne le sait que trop, lui qui a notamment manqué la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France pour le même motif, en raison d’un retour prématuré sur les pelouses (sorti face à Auxerre en Coupe de France le 13 novembre 2022). L’Euro aurait pu être en ligne de mire, mais un accord a été trouvé entre le staff et lui pour suivre toutes les étapes de sa guérison et ne pas brûler d’étapes. Mais l’objectif n’est sûrement pas là, alors que le groupe tricolore s’envolera pour l’Allemagne seulement deux mois plus tard. La mission est de retrouver du temps de jeu avant la saison prochaine, et le club de la capitale a toujours confiance en lui, comme en témoigne sa prolongation de contrat jusqu’en 2026.