La suite après cette publicité

Nouvelle confrontation entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, et nouvelle humiliation pour le club blaugrana. Battu largement (3-0) par les Bavarois, le Barça ne s'est jamais vraiment montré dangereux et a laissé un terrible image, d'une équipe sans solution. Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'enflamme et se régale de cette véritable déroute collective.