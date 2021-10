PSG : Mauricio Pochettino réagit à la sortie médiatique de Neymar

Il y a quelques jours, Neymar (29 ans) a annoncé qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale dans un an, à l’issue de la Coupe du Monde 2022, dans un documentaire de DAZN. Une déclaration qui a surpris, voir inquiété, les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais le Brésilien a immédiatement appelé Leonardo afin de le rassurer concernant son investissement dans le projet parisien. Au micro d’El Larguero sur la Cadena SER, Mauricio Pochettino est revenu sur ces propos. Pour lui, « il a exprimé ce qu'il ressentait à ce moment-là, mais je le vois comme quelqu'un de fort à 29 ans, depuis qu'il est tout petit, il est sous pression pour faire de grandes choses sur un terrain de football, il a une force mentale incroyable, un caractère incroyable, une énorme sensibilité et il a la vertu de toujours vous dire la vérité quand vous lui parlez. C'est pourquoi il a peut-être dit quelque chose qu'il ressentait à ce moment-là et qui peut être interprété de plusieurs façons, mais il est clair pour moi qu'il veut être à Paris pour apporter des titres au club et, surtout, cette Ligue des champions tant attendue. »

Parmi le trio Mbappé-Neymar-Messi, le Brésilien ne serait d’ailleurs pas le plus difficile à gérer, à en croire les dires de l’entraîneur argentin : « non. J'ai beaucoup de respect pour lui et nous sommes une équipe d'entraîneurs qui ne se mêlent pas de ce qui ne nous regarde pas. Sa vie privée est sa vie privée. Je peux vous dire qu'il est très sensible, affectueux, et qu'en tête-à-tête, il vous séduit par sa sincérité, parce qu'il a toujours le sourire aux lèvres et qu'il n'est pas du tout difficile de vivre avec lui. De plus, nous avons une excellente relation et il est toujours intéressé et engagé à s'entraîner, à relever de nouveaux défis, à partager des choses ? Nous n'avons pas rencontré de joueurs au PSG qui ont un problème de gestion, la vérité est que la relation est bonne. Ce qui se passe, c'est que les gens sont en quête de sensationnalisme, tout le monde veut savoir s'ils se disputent, les rumeurs... C'est ce qui fait vendre. Maintenant, c'est très loin de la réalité. C'est beaucoup plus naturel que ce que les gens pensent. »