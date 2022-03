Metz : Jean-Armel Kana-Biyik charge ses attaquants après le revers contre l'ASSE

Opposé à l'AS Saint-Etienne dimanche dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le FC Metz a encaissé sa treizième défaite de la saison en championnat suite à un but de Bouanga (0-1). Résultat, les Grenats sont désormais dix-neuvièmes à égalité de points avec Bordeaux, dernier. Et après cette déconvenue, Jean-Armel Kana-Biyik n'a pas mâché ses mots et n'a pas épargné ses attaquants.

«Aujourd’hui, notre problème est offensivement. Derrière, on essaye de faire le travail comme on peut. Devant, malheureusement, ça ne suit pas. Il va falloir qu’on continue à travailler. Si derrière, on arrive à tenir, offensivement, je ne vois pas pourquoi devant on n’arriverait pas à trouver la faille. C’est juste du travail. Il ne faut pas baisser les bras parce que cette équipe a de la qualité», a envoyé le défenseur messin comme le relaye RMC Sport. Ambiance.