Grenade se sépare de Paco Lopez

Décidément, Grenade ne va pas se souvenir de son début de saison 2023-2024 de Liga pour les bonnes raisons. Avant-dernier du championnat avec 7 petits points après la promotion le printemps dernier, le Graná a finalement décidé de se séparer de son entraîneur Paco Lopez, arrivé il y a un peu plus d’un an à la tête de l’équipe première. Le coach de 56 ans aura dirigé les Nazaries à 44 reprises depuis son intronisation en novembre 2022, dont 10 défaites dans cette entame d’exercice…

«Paco López quitte son poste d’entraîneur du Granada Club de Fútbol. L’entraîneur né à Silla (Valence) restera dans les mémoires pour avoir réussi la septième promotion de l’histoire du club en première division lors de la saison 2022/23. (…) Le club remercie Paco López, entraîneur du retour à LaLiga EA Sports, pour son dévouement, ses efforts et son engagement depuis le premier jour, et lui souhaite, ainsi qu’à son équipe d’entraîneurs, la meilleure des chances pour leur avenir personnel et professionnel», peut-on lire dans le communiqué andalou.