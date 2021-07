Italie : Marco Verratti met fin à sa malédiction

La suite après cette publicité

Il est champion d'Europe ! À défaut d'avoir remporté la Ligue des Champions avec le PSG, Marco Verratti (45 sélections, 3 buts) a remporté l'Euro avec la Nazionale (1-1, 3-2 aux t.a.b.) en venant à bout de l'Angleterre en finale à Wembley. Un match tendu durant lequel le joueur parisien de 28 ans a brillé durant 96 minutes, dictant le jeu comme il en a l'habitude en Ligue 1, et offrant quelques ballons brûlants à ses partenaires. Il est d'ailleurs impliqué sur l'égalisation de Leonardo Bonucci en déviant de la tête le ballon sur le poteau. Une sacrée revanche pour lui, qui, en un peu moins d'une décennie, avait jusque-là toujours été maudit avec la Squadra Azzurra, entre non-sélection, blessures, mauvaises performances et élimination traumatisante.

Joueur magnifique mais trop souvent diminué physiquement, Verratti possède une histoire compliquée avec sa sélection. Cette relation commence d'ailleurs sur une petite contrariété. À l'été 2012 et après avoir écrasé la Serie B avec le Pescara de Zdeněk Zeman, le tout jeune milieu de poche fait partie de la pré-liste de 30 joueurs de Cesare Prandelli pour participer à l'Euro. Encore méconnu en Italie, celui qui n'a encore que 19 ans est finalement laissé sur la touche et regarde son pays atteindre la finale depuis sa télévision. Tant pis, le train repassera et il a encore une carrière pour accomplir ses rêves.

Le forfait de l'Euro 2016

Appelé à prendre la relève d'Andrea Pirlo, il prend une tout autre épaisseur au PSG avec Carlo Ancelotti puis Laurent Blanc. Devenu un membre important chez le champion de France, il est appelé par Prandelli pour participer à la Coupe du Monde 2014, alors qu'il a passé les qualifications sur le banc. Finalement au Brésil, le sélectionneur lui fait confiance et l'aligne d'entrée face à l'Angleterre. Passeur décisif pour Marchisio, il participe à la victoire des siens et est de nouveau titulaire contre l'Uruguay, mais il ne peut empêcher l'élimination prématurée de son équipe. À même pas 22 ans, il devait se dire qu'il en connaîtra d'autres des Coupe du monde...

Après les belles promesses de 2014, l'Euro 2016 en France arrive à point nommé pour lui, dans un pays qu'il connaît bien maintenant. C'est l'heure de la confirmation au sein d'une Nazionale, qui à défaut d'être brillante, possède une âme sous le mandat d'Antonio Conte. Sauf que cette saison là, Verratti est blessé et joue très peu. Le verdict finit par tomber quelques jours avant le début de la compétition. Victime de douleurs tenaces au pubis, il se fait opérer pour se débarrasser définitivement de cette pubalgie et déclare forfait pour l'Euro. Un sacré coup dur.

Symbole de la non-qualification pour la Coupe du monde 2018

Pour la Coupe du monde 2018, c'est un autre genre de traumatisme, plus collectif celui-là. Dans le groupe de qualifications avec l'Espagne, l'Italie finit 2e et doit passer par les barrages où, après s'être inclinée en Suède 1-0 à l'aller, elle ne parvient pas à inverser la tendance, et doit faire une croix sur la compétition pour la première fois depuis 1958. Symbole de cette désillusion, Marco Verratti, complètement passé à côté à Solna, dans la banlieue de Stockholm. Il est même suspendu pour le retour et voit cette humiliation depuis la tribune. La presse est très critique à son égard et commence à se dire qu'il n'élèvera jamais son niveau sous le maillot azur.

Mais Mancini débarque avec des idées nouvelles. Il fait confiance au natif des Abruzzes et le place comme son pion essentiel au milieu avec Jorginho et Barella. Après une campagne de qualification parfaite, l'Italie se présente à l'Euro 2020 (en 2021) en confiance mais sans grande référence. Problème, début mai, Verratti se blesse à l'entraînement avec le PSG. verdict : distension du ligament latéral interne du genou droit. Sa participation est largement compromise et la malédiction semble se répéter. Il est tout de même pré-convoqué et sa récupération est bien plus rapide que prévu. Intégré finalement dans les 26, il manque les deux premiers matches de la compétition, avant de se réinstaller dans le onze et de lever les bras après une finale accomplie. Les malheurs appartiennent désormais au passé.