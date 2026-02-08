OL : le défi taquin de Corentin Tolisso à Khalis Merah

Cette saison, une superbe atmosphère règne dans le vestiaire de l’OL. Alors que ce ne fut pas toujours le cas par le passé, le groupe lyonnais s’entend très bien et les joueurs ont tissé des liens forts depuis le début de la saison. Décrié à l’époque de son premier passage pour faire partie du "gang des Lyonnais" qui n’intégrait pas toujours les joueurs selon plusieurs rumeurs, Corentin Tolisso est un leader incontesté et apprécié de tous à Lyon depuis son retour dans son club formateur. Cette saison, le champion du monde 2018 travaille notamment auprès des plus jeunes. Alors que Paulo Fonseca utilise beaucoup ses jeunes joueurs pour gérer un effectif souvent réduit, Tolisso est très proche de Khalis Merah.

Dans un reportage réalisé sur lui à Téléfoot ce dimanche, le jeune milieu de terrain a expliqué qu’il avait un drôle de gage avec l’ancien du Bayern avant sa première réalisation sous la tunique des Gones : «on s’est donné un défi. J’ai dû lui nettoyer ses crampons tous les jours jusqu’à ce que je marque mon premier but. Donc là c’est fini.» Après son premier but contre le PAOK en Ligue Europa, Merah avait déjà déclaré au micro de Canal+ qu’un autre gage, bien plus avantageux pour le jeune de 18 ans était également en place : «comme vous savez, Corentin est quelqu’un d’incroyable. Il m’a dit que si je marquais deux ou trois buts, il m’achetait un petit sac.» Vous l’aurez compris, Merah et Tolisso s’entendent très bien.