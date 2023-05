Ligue 1 : l’OM enrage contre le RC Lens

La suite après cette publicité

La fin de saison risque d’être haletante en Ligue 1. Pour le titre, ça semble tout de même bien engagé pour le Paris Saint-Germain, qui compte cinq points d’avance sur son dauphin marseillais. Même si les hommes d’Igor Tudor veulent y croire, ça s’annonce compliqué. En revanche, la bataille pour la deuxième place risque d’être féroce jusqu’au bout.

Un énorme tournant dans cette lutte arrive ce samedi (21h) avec une confrontation entre Marseillais et Lensois, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Du spectacle est à prévoir, avec un enjeu colossal. Mais avant ce choc très attendu, les Sang et Or se déplacent sur la pelouse de Toulouse ce mardi (21h), en match en retard de la 33e journée., après la victoire toulousaine face à Nantes en Coupe de France le week-end dernier.

L’OM l’a mauvaise

Une programmation de match en retard qui pose problème du côté de l’OM. Selon des informations de RMC Sport, les Phocéens craignent que les hommes de Franck Haise soient avantagés face au TFC, certainement émoussé après son triomphe en Coupe de France samedi dernier. Ce qui ferait logiquement les affaires des Lensois.

En cas de victoire ce soir, les Sang-et-Or reviendraient à un petit point de l’OM. Un fait qui a interpellé Pablo Longoria selon la radio. L’Espagnol ne comprend pas pourquoi les Toulousains ont joué leur finale à cette période de l’année. Le président de l’OM souhaite le retour d’une finale en tant que dernier match de la saison et est passablement irrité par ce match en milieu de semaine. Un débat qui fait déjà beaucoup réagir sur les réseaux sociaux…