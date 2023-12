Jérôme Rothen démonte le RC Lens

Mardi soir, le RC Lens s’est qualifié in extremis en Ligue Europa grâce à son succès poussif face à Séville (2-1). Une victoire obtenue avec les tripes, au terme d’une rencontre pourtant maitrisée par les Andalous. À l’arrivée, l’épopée européenne continue pour les Lensois, même si la Ligue des Champions, elle, est terminée pour eux. Si les hommes de Franck Haise ont largement célébré cette qualification, pour Jérôme Rothen, il n’y a pas de quoi se satisfaire d’un tel parcours en C1. Et il l’a fait comprendre sur sa propre émission Rothen s’enflamme ce mercredi soir.

«Les Lensois se sont satisfaits de leurs deux premiers matches. Puis derrière, c’était le déclin. Il y a ce match à domicile contre Eindhoven, alors que tout le monde les attendait gagner ce match après avoir battu Arsenal, ils n’ont pas réussi. Ils s’en sortent même bien avec le nul, et après, ils n’ont pas existé. Le match à Arsenal, c’est le moins qu’on puisse dire, et celui d’hier… Alors ils le gagnent, mais quand je te parle de réussite… Quand tu tires trois fois et que tu marques deux buts, que tu as 35% de possession à domicile face à une équipe à l’agonie (…), désolé, bien sûr que t’es obligé d’avoir des regrets», raconte Rothen. Il poursuit : «Tu dois pas accepter ça. Je suis désolé, bien sûr qu’il y a l’Europa League (…), mais dans l’analyse, oui tu dois finir dans les deux. Ils auront des regrets. Quand je regarde l’effectif de Lens aujourd’hui, je suis pas certain qu’il y ait beaucoup de joueurs qui redécouvrent la Ligue des Champions.» L’ancien joueur de l’AS Monaco est clair : le RCL aurait dû se qualifier pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions, et rien d’autres.