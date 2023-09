OM - Toulouse : les notes du match

Après la trêve internationale, l’OM était de retour aux affaires ce dimanche après-midi avec une rencontre face à Toulouse. L’occasion pour Marcelino de relancer les siens alors que son équipe restait sur un match nul très décevant face à Nantes (en infériorité numérique). Pour ça, le technicien espagnol ne lâchait pas du tout son 4-4-2 alors que Ismaila Sarr était blessé et qu’Azzedine Ounahi avait encore régalé en 4-3-3 avec la sélection marocaine. François Mughe profitait donc de ce match pour débuter sur le couloir droit alors que Ndiaye, Harit et donc Ounahi débutaient sur le banc. Vitinha et Aubameyang étaient alignés en pointe. Mais encore une fois, l’OM a réalisé un match décevant.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 11 5 8 3 2 0 15 7 2 Brest 10 5 1 3 1 1 7 6 3 Marseille 9 5 3 2 3 0 7 4 4 Nice 9 5 3 2 3 0 7 4 5 PSG 8 5 4 2 2 1 10 6 6 Lille 8 5 0 2 2 1 7 7 7 Metz 8 5 -2 2 2 1 7 9 8 Rennes 7 5 4 1 4 0 10 6 9 Reims 7 5 2 2 1 2 9 7 10 Strasbourg 7 5 -2 2 1 2 6 8 Voir le classement complet

Dans une première période assez triste, les coéquipiers de Jordan Veretout n’arrivaient pas à trouver la faille. Sans idée dans la dernière passe, parfois déséquilibré, l’OM montrait un visage peu séduisant face à une équipe toulousaine qui ne montrait guère mieux. Dallinga ou Magri jouaient très souvent mal les contres. Les occasions se faisaient rares même si Guillaume Restes restait vigilant sur sa ligne. Jonathan Clauss apparaissait comme le seul marseillais en jambes sur son couloir droit. Il trouvait d’ailleurs la barre sur un coup franc. En face, Toulouse manquait des occasions tout aussi franches et le score ne bougeait pas (0-0). Ainsi, l’OM concède un troisième match nul en quatre matchs et ne rassure pas vraiment. Les Marseillais pointent à toujours à la 3e place du classement.

À lire

La tension est à son paroxysme à l’OM !

L’homme du match : Rasmus Nicolaisen (8) : positionné dans l’axe aux côtés de Costa, le Danois a été le véritable patron de l’arrière-garde toulousaine. Dans son face-à-face avec Vitinha, le défenseur haut-garonnais ne s’est pas laissé surprendre par la vitesse du Portugais et l’a suivi comme son ombre en lui laissant très peu d’espace. En outre, il s’est illustré en première période par la qualité de son placement. En seconde période, le Danois n’a pas flanché et a montré une belle agressivité pour annihiler les opportunités phocéennes (4 ballons récupérés, 6 interceptions). Enfin, le joueur de 26 ans a fait parler sa puissance dans les airs. Une nouvelle prestation solide à mettre au crédit du numéro 2 du TFC.

La suite après cette publicité

OM

Lopez (5,5) : une nouvelle fois aligné dans les buts olympiens, l’Espagnol de 28 ans n’a pas eu grand chose à faire au cours du premier acte, si ce n’est repoussé un centre fuyant (35e) et une frappe limpide de Schmidt (36e). Profitant de la domination marseillaise, le dernier rempart phocéen s’est surtout contenté de relances assurées et d’une bonne communication avec sa défense sur les incursions du TFC. Au retour des vestiaires, il s’est contenté d’observer l’emprise stérile de ses coéquipiers ou le manque de réalisme offensif des Violets.

Clauss (7) : en forme depuis le début de saison malgré les résultats mitigés du club phocéen, le latéral droit tricolore a confirmé sa belle dynamique. Précieux défensivement (8 ballons récupérés) à l’image de son retour en début de match (19e) et judicieux dans ses choix, il s’est également montré précis dans ses transmissions. Une nouvelle fois décisif en coupant un contre du TFC (29e), l’ancien Lensois n’a pas non plus hésité à se projeter dans la surface adverse pour apporter le danger (31e, 57e). Un dépassement de fonction qui n’aura finalement pas payé,

à l’image de ce nouveau coup franc terminant sur le haut de la transversale de Restes (78e). Une prestation cependant très solide.

La suite après cette publicité

Balerdi (4) : préféré à Samuel Gigot dans la charnière centrale phocéenne, le défenseur argentin n’a jamais été réellement inquiété par les attaquants toulousains. Pour autant, sa lenteur aurait pu causer du tort aux Olympiens en début de rencontre après une perte de balle dangereuse (15e). Pas toujours serein dans le duel (49e) et diminué, il cédait finalement sa place peu avant l’heure de jeu. Remplacé par la nouvelle recrue marseillaise Bamo Meïté (55e), pris défensivement en fin de rencontre (86e).

Mbemba (5,5) : parfois critiqué, souvent loué la saison passée, le numéro 99 des Phocéens enchaînait une cinquième titularisation de rang face aux Violets. Au Vélodrome, l’international congolais (69 sélections, 4 buts) a rendu une copie globalement cohérente. Présent dans l’impact physique et appliqué pour couvrir les prises de profondeur adverses, il n’a jamais été réellement inquiété au Vélodrome.

La suite après cette publicité

Lodi (4,5) : titularisé au poste de latéral gauche, l’ex-défenseur des Colchoneros a fait preuve d’une belle solidité face à l’activité de Desler et Dönnum (8 ballons récupérés). Malgré tout, le Brésilien de 25 ans n’a pas forcément eu le rendement escompté sur le plan offensif. Trop imprécis dans ses centres et coupable de plusieurs pertes de balle, il est cependant tout proche d’ouvrir le score juste avant la pause sur un coup franc vicieux (45+3e). Un match globalement timide.

Veretout (5) : pilier de l’entrejeu marseillais, l’international français (6 sélections) a vécu une rencontre globalement compliquée. Certes intéressant dans son orientation, l’ancien de la Roma et de la Fio a surtout subi les sorties de balles toulousaines. Souvent transpercé, principal risque de l’opposition tactique vécue entre les deux formations, il a tenté de compenser les brèches avec plus ou moins de réussite. Coupable d’un déchet trop important après 45 minutes de jeu (11 ballons perdus), il a retrouvé une certaine consistance après la pause.

La suite après cette publicité

Rongier (5) : à l’instar de son compagnon au milieu de terrain, le capitaine marseillais n’a pas particulièrement brillé lors de cette 5e journée de Ligue 1. Auteur d’une belle percée dans la défense toulousaine en début de match (16e), son sens du sacrifice défensif reste louable. Pour autant, le natif de Mâcon, coupable d’une perte de balle dangereuse (42e) s’est souvent retrouvé en difficulté sur les contres adverses. Après avoir commis 10 pertes de balle à la pause, il s’est légèrement réveillé au retour des vestiaires. Il est d’ailleurs tout proche de délivrer les siens mais sa tête terminait finalement sa course sur le poteau de Restes (57e). Remplacé par Kondogbia (66e), de retour de blessure.

Correa (3) : pour sa deuxième titularisation avec l’OM, le joueur prêté par l’Inter Milan n’a pas eu le rendement escompté. Bien trop discret malgré des capacités de percussion intéressantes, l’Argentin a souvent tergiversé dans les derniers mètres. Préférant les remises assurées aux tentatives de débordement, il a globalement manqué de folie. Averti pour une intervention en retard sur Dallinga (64e), il cédait finalement sa place au terme d’une prestation très décevante. Remplacé par Harit (66e), imprécis à l’image de sa frappe non cadrée à l’entrée de la surface (71e) et averti pour contestations (89e).

La suite après cette publicité

Mughe (3,5) : en l’absence d’Ismaïla Sarr, revenu blessé de la trêve internationale, le jeune attaquant de 19 ans débutait sur le côté droit de l’entrejeu marseillais. Loin d’être impressionné par le Vélodrome, il a ainsi prouvé sa détermination et son envie de bien faire. En vain. Malgré un culot certain, à l’instar de cette lourde frappe non cadrée (22e), il a surtout connu un déchet technique important. Souvent pris dans son un contre un avec Diarra, ses prises de balle et ses choix restent discutables. Trop timide et discret au fil des minutes, il quittait finalement les siens. Remplacé par Ndiaye (55e), acclamé lors de son entrée mais trop peu influent dans le jeu marseillais.

Vitinha (5,5) : décisif depuis le début de la saison et déjà auteur de deux buts en L1, le Portugais a été l’un des meilleurs olympiens au cours du premier acte (7 duels sur 11 remportés à la fin de la première période). Disponible pour ses coéquipiers, combattif et présent sur le front de l’attaque, il a bien tenté de déstabiliser l’arrière-garde toulousaine. Intelligent dans son placement et beaucoup recherché par les siens, il s’illustre notamment d’une très belle frappe repoussée par Restes (45+1e) avant de servir Aubameyang, finalement contré par Nicolaisen (59e). Actif sur le plan défensif, il reste également un point d’ancrage intéressant. Plus discret après la pause, son match reste malgré tout cohérent.

La suite après cette publicité

Aubameyang (5,5) : éliminé de la CAN avec le Gabon lors de la trêve internationale et plus que jamais critiqué sur ses terres natales, l’ancien buteur de Chelsea et du Barça avait à cœur de se racheter. Sous les yeux de son public, le numéro 10 olympien a montré de belles choses. Juste techniquement et auteur d’une première grosse frappe peu avant la demi-heure de jeu (28e), le buteur marseillais a multiplié les décrochages pour tenter de créer les décalages. Peu en réussite face au but - son nouveau ciseau non cadré en témoigne (39e) - PEA a également apporté son sens du dévouement (5 ballons récupérés). Idéalement servi à l’heure de jeu, il est cependant encore contré par Nicolaisen (59e). Frustrant.

Toulouse

Restes (7) : fidèle à sa réputation depuis le début de saison, le gardien des Espoir a tenu son rang. Vigilant sur sa ligne, il a su repousser avec brio les rares tentatives phocéennes en première mi-temps, à l’image de sa parade déterminante à la demi-heure de jeu devant Aubameyang (28e) ou encore sur ce tir flottant de Renan Lodi qu’il parvient à détourner sous sa barre (45e+4). Au retour des vestiaires, le Pitchoun peut remercier ses poteaux qui l’ont sauvé à deux reprises, face à Rongier (57e) puis face à Clauss (79e).

La suite après cette publicité

Desler (4,5) : défensivement, le Danois a livré une copie correcte. Discipliné, il est venu à de nombreuses reprises verrouiller les espaces dans son couloir pour empêcher la prise de profondeur des ailiers olympiens. Si Joaquin Correa, peu inspiré, n’a pas existé en première période, c’est en partie à cause de lui. En revanche, le latéral haut-garonnais a eu un apport offensif très limité. Au retour des vestiaires, le Danois a marqué le pas et sa prestation a été plus mitigée, régulièrement pris dans son dos par les attaquants marseillais.

Costa (6,5) : le Cap-Verdien a composé une charnière centrale efficace aux côtés de Nicolaisen. Grâce à son physique imposant, le défenseur haut-garonnais a dominé ses adversaires dans les airs. Propre dans la relance et juste dans ses interventions, le Toulousain s’est mué en héros au bout du temps additionnel. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang était seul au second poteau, le numéro 6 du TFC a donné de sa personne en mettant son pied en opposition pour empêcher le Gabonais d’armer sa frappe (90e+5).

La suite après cette publicité

Nicolaisen (8) : voir ci-dessus

Diarra (6,5) : préféré à Suazo, laissé sur le banc, le latéral du TFC a rendu une copie plus que correcte. En plus d’un impact défensif parfait à la récupération, il a eu une très bonne présence aérienne, remportant de nombreux duels. Le Malien a également proposé de belles choses offensivement en prenant son couloir pour apporter le surnombre à gauche et montré ses qualités sur ses centres. Remplacé par Suazo (72e). En dépit de son temps de jeu écourté, Le Chilien a eu un comportement irréprochable en laissant peu de marge de manoeuvre aux offensifs olympiens.

La suite après cette publicité

Sierro (5) : le capitaine toulousain a été plutôt bon dans son compartiment de jeu, alternant entre bon placement, intervention et relance. Malheureusement, il n’a pas assez pesé dans l’animation offensive pour amener du danger et offrir des opportunités franches au trio offensif. Remplacé par Spierings à l’heure de jeu. Accueilli en grande pompe en milieu de semaine par les supporters du TFC, le Néerlandais n’a pas été à son aise et a perdu beaucoup de ballons.

Schmidt (5,5) : d’entrée de jeu, l’Allemand a fait preuve de maladresse sur sa première intervention de la partie en récoltant un carton jaune après une grosse semelle sur Veretout (5e). Malgré cet avertissement, l’ex-joueur du Werder Brême a fait le boulot à la récupération. Offensivement, il a su se mettre en évidence en osant prendre sa chance de loin pour forcer Lopez à se coucher (36e). Au retour des vestiaires, il a été plutôt neutre.

La suite après cette publicité

Dönnum (4) : pour sa première titularisation depuis son arrivée cet été en provenance du Standard de Liège, le Norvégien a été très discret offensivement et s’est montré effacé dans les temps forts toulousains. Il s’est surtout illustré face à l’Olympique de Marseille par son travail défensif. Remplacé par Aboukhlal à l’heure de jeu. Le Marocain aurait pu débloquer la situation sur son premier ballon mais il a trouvé la barre alors que le but marseillais était complètement vide (61e).

Magri (4,5) : s’il s’est distingué par sa projection rapide vers l’avant, l’ailier toulousain a manqué de lucidité dans le dernier geste, à l’image de cette tentative largement manquée au quart d’heure de jeu alors que le but de Lopez lui était ouvert (15e). Si son réalisme lui a fait défaut, l’ex-Bastiais a été le Toulousain le plus en vue au cours de la première période (2 tirs). Généreux dans ses courses, le Français n’a pas hésité à déserter son couloir pour venir proposer des solutions à ses partenaires. Plus timide en seconde période, il est remplacé par Kamanzi (84e).

La suite après cette publicité

Genreau (4) : positionné à gauche, l’ailier australien a bien travaillé dans son couloir pour user Jonathan Clauss mais n’est jamais arrivé à se montrer dangereux. À l’image de son homologue à droite, le Toulousain n’a pas toujours fait les bons choix entre les lignes et a gâché quelques opportunités de contre en première période. Il s’est progressivement effacé en seconde période avant de laisser sa place tardivement à Bangré (72e). Grand espoir du TFC, le Burkinabé loupe l’occasion de tuer le match en ratant son contrôle (90e+3).

Dallinga (3) : après avoir débuté sur le banc face à Clermont (2-2) avant la trêve internationale, le Néerlandais effectuait son retour dans le onze de départ de Carles Novell Martinez. Mais à l’image de son début de saison, l’attaquant toulousain peine à retrouver son efficacité devant le but. Sur une remise de Dönnum, le natif de Groningue manque totalement sa reprise à bout portant alors qu’il était seul au second poteau (20e). Bis repetita en seconde période où il trouve le poteau de Lopez (61e). En fin de partie, il vendange une nouvelle opportunité des siens alors qu’il se trouvait seul au point de penalty (86e). En outre, le meilleur buteur de Toulouse la saison passée a énormément de mal à relancer la machine…

La suite après cette publicité

Si vous avez moins de 26 ans, découvrez l’offre RAT+SPORT de CANAL+ (valable jusqu’au 11 octobre). Elle vous permet de bénéficier pour seulement 19,99€/mois, sans engagement, de la totalité de l’offre CANAL+ SPORT. Avec ce pack, vous aurez accès à 2 affiches de Ligue 1 UBER EATS par journée, ainsi que 100% de la Premier League et de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE.