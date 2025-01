Ligue des Champions : le Stade Brestois sombre contre le Shakhtar Donetsk

Déjà assuré de disputer au minimum les barrages de Ligue des Champions, le Stade Brestois se rendait à Gelsenkirchen (Allemagne) pour affronter le Shakhtar Donetsk pour le compte de la 7e journée. Les troupes d’Éric Roy pouvaient avoir l’esprit léger car cette C1 est déjà réussie pour eux, et le dernier match face au Real Madrid dans une semaine s’annonce d’ores et déjà difficile. En d’autres termes, s’il y avait de la place pour une nouvelle performance, c’était bien ce soir contre une équipe contrainte de terminer par deux victoires pour encore espérer une potentielle qualification en barrages.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Brest 13 7 +2 4 1 2 10 8 27 Shakhtar 7 7 -6 2 1 4 7 13

Problème, et malgré les retours de Lees-Melou et de Coulibaly, les blessés sont nombreux, notamment au poste de latéral gauche (Locko, Amavi, Haïdara, en plus de Le Cardinal). Ça s’est vu dès les premières minutes où Pereira Lage a énormément subi, surtout après avoir été victime d’un tampon dès la 2e minute. La première situation venait de son couloir avec le raid d’Eguinaldo repris en talonnade par Marlon Gomes à un cheveu du cadre (8e). Un avertissement dont les Bretons ne saisissaient pas l’importance. Ils avaient la tête complètement à l’envers dans cette première période et finissaient logiquement par craquer.

Presque jamais dans le coup

Sur un ballon a priori anodin au niveau de la ligne médiane, Chardonnet effectuait un contrôle trop long dont profitait Kevin Macedo. Le Brésilien filait au but et remportait son duel avec Bizot après une course de 50 mètres (1-0, 18e). Le gardien hollandais maintenait les siens un peu en vie (27e, 31e), malgré des décisions pas toujours judicieuses. Sa sortie maladroite dans les pieds d’Azarovi offrait même un pénalty aux Ukrainiens, que transformait Sudakov d’une panenka pleine de culot (2-0, 37e). Magnetti aurait pu offrir un sursis aux siens sans ce bel arrêt de Riznyk (40e) car les Brestois revenaient bien sur la pelouse en seconde période avec un break de retard.

La pause ne permettait pas aux Ty’Zefs de se remettre la tête à l’endroit. Bizot sauvait encore les siens devant Kevin (45e+3), puis Sudakov (51e). Les nombreux changements à l’heure de jeu ont au moins eu le mérite d’enrayer les dynamiques des deux équipes. Le Shakhtar se montrait toujours dangereux en contre (74e, 80e) mais le SB29 parvenait enfin à faire circuler le ballon dans le camp adverse. Ça ne se matérialisait pas non plus en occasion, si ce n’est pas ce magnifique coup-franc de Pereira-Lage détourné par l’envolée de Riznyk (79e). Le 11e de la Ligue des Champions n’a jamais été dans le coup et s’incline face à une équipe qui se relance. Il faudra montrer plus de choses au Roudourou. Dans l’autre match de 18h45, le RB Leipzig obtient son premier succès dans cette C1 en battant le Sporting CP 2-1, malgré un but de Gyökeres (75e). Sesko (19e) et Poulsen (78e) ont fait la différence.

Le classement de la Ligue des Champions