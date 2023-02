Ligue 2 : Sochaux balaye Annecy, Metz enfonce Nîmes, St Étienne confirme contre Pau

Après le soporifique match nul (0-0) entre Grenoble et Le Havre plus tôt dans la journée, la 25ème journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi (19h00) avec son traditionnel multiplex. La meilleure opération de la soirée revient à Sochaux, qui a fait subir sa loi à Annecy (5-1) et repris provisoirement la deuxième place du classement à Bordeaux, grâce à un doublé de Doumbia (2e, 38e) et des réalisations de Weissbeck (17e), Mauricio (58e) et Mayenda (90+3e). Metz, de son côté, a fait le boulot en enfonçant un peu plus Nîmes (2-0), d’abord grâce à son serial buteur Mikautadze (29e), puis Maziz (67e). Les Stéphanois ont eux aussi confirmé leur période faste du moment en dominant Pau (2-0) dans le sillage de Wadji (29e) et de l’inévitable Krasso sur penalty (76e).

Dans les autres rencontres de la soirée, Caen a réalisé une jolie opération en s’offrant le scalp de Guingamp (1-2), lui permettant de remonter à la 5e place du classement. Malgré sa victoire expéditive face à Niort (3-0), le PFC reste lui, englué dans le ventre mou du championnat. En Mayenne, Laval a été battu par Quevilly Rouen (0-1), l’une des équipes en vogue en Ligue 2. Dans l’Aveyron, Rodez a dû subir la loi des Corses de Bastia (0-2) et ne parvient toujours pas à s’extirper de sa place de lanterne rouge. Enfin, Valenciennes a concédé l’unique match nul de la soirée face au premier relégable Dijon (2-2). Lundi soir (20h45), Bordeaux, désormais troisième après la victoire sochalienne, se déplacera à Amiens en clôture de cette 25e journée.

Les rencontres de ce samedi soir

• Guingamp 1-2 Caen : El Ouazzani (54e) / Court (19e), Kyeremeh (42e)

• Laval 0-1 Quevilly Rouen : Sangaré (70e)

• Metz 2-0 Nîmes : Mikautadze (29e), Maziz (67e)

• Paris FC 3-0 Niort : Guilavogui (72e s.p, 86e), Kebbal (90+3e)

• Rodez 0-2 Bastia : Kaïboué (25e), Vincent (60e)

• Saint-Étienne 2-0 Pau FC : Wadji (29e), Krasso (77e s.p)

• Sochaux 5-1 Annecy : Doumbia (2e, 38e s.p), Weissbeck (17e), Mauricio (58e), Mayenda (90+3e) / Dion (63e s.p)

• Valenciennes 2-2 Dijon : Kaba (51e), Grbic (55e) / Le Bihan (49e), Silva (72e)