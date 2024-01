Arabie saoudite : l’incroyable offre d’emploi pour jouer en troisième division

L’arrivée de l’Arabie Saoudite dans le monde du football, accompagnée d’une belle somme d’argent, visait également à attirer les talents des divisions inférieures du pays. Au-delà d’attirer des footballeurs de haut niveau vers la Saudi Pro League , comme Cristiano Ronaldo , Sadio Mané ou Neymar, entre autres, ils voulaient également promouvoir les catégories les moins prestigieuses du pays. L’intention de l’Arabie saoudite était de remodeler l’ensemble de sa structure de football, y compris les catégories inférieures. L’objectif est d’établir une base de footballeurs européens, avec une formation et une capacité technique et tactique supérieures à celles des joueurs qui s’entraînent dans le pays. Pour y parvenir, ils ont profité de la plateforme FutbolJobs pour lancer une succulente proposition destinée aux joueurs cherchant à atterrir en Troisième Division saoudienne.

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’information ne devienne virale en raison des excellentes conditions offertes, démontrant une fois de plus que la principale incitation que l’Arabie peut offrir est l’argent. La curieuse proposition proposait un salaire compris entre 3 000 et 4 000 euros par mois plus un logement (au nom du club en question) pour toutes les parties intéressées : «Depuis quelques mois, nous recevons un grand nombre d’offres venant d’Arabie saoudite, de toutes catégories et de tous niveaux. Les retours que nous avons eus ont été énormes. Nous avons pu compter des milliers d’interactions quotidiennes, demandant des informations de ce type d’offre spécifique», a précisé Valentín Botella Nicolás, le président de FutbolJobs.