Dortmund : la presse allemande envoie Erling Haaland à City

La fin du feuilleton Erling Haaland approche ! Dans les prochains jours, le cyborg norvégien devrait en effet annoncer sa décision finale quant à son futur club et à en croire les dernières informations de la presse allemande, reprises par SPORT ce samedi matin, le serial buteur des Marsupiaux pourrait s'envoler du côté de l'Angleterre et de la Premier League. Courtisé par le Barça, le Real, qui semble moins chaud ces dernières heures, et Manchester City, le natif de Leeds donnerait ainsi sa préférence aux Skyblues.

Pour finaliser l'opération, le club mancunien serait même prêt à payer plus que le montant de la clause libératoire fixée à 75 millions d'euros. De son côté, le Borussia Dortmund aimerait rapidement connaître la volonté du joueur afin de préparer l'avenir. A ce titre, le média espagnol précise que le BvB aurait jeté son dévolu sur Karim Adeyemi, prometteur buteur allemand de Salzbourg. Si le Barça et le Real restent à l'affût, c'est bien du côté de Manchester City que le Norvégien pourrait finalement poser ses valises.