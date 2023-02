Le PSG a changé d’avis pour Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain joue gros en ce mois de février. Outre le 1/8e de finale aller face au Bayern Munich en Ligue des Champions et une course au titre très accrochée, les pensionnaires du Parc des Princes vont défier ce soir l’Olympique de Marseille en 1/8e de finale de la Coupe de France. Une rencontre que manqueront plusieurs joueurs franciliens, dont Kylian Mbappé et Renato Sanches. En revanche, Christophe Galtier a annoncé hier en conférence de presse que Neymar ou encore Sergio Ramos seront de retour dans le groupe, eux qui ont également fait un passage par l’infirmerie.

Pressenti pour débuter ce soir à l’Orange Vélodrome, le défenseur espagnol, qui avait été touché aux adducteurs, aura une nouvelle occasion de montrer ce dont il est capable. Après une première saison difficile marquée par les blessures, l’ancien du Real Madrid s’est retapé physiquement et a retrouvé un niveau plus intéressant. Une bonne nouvelle pour Paris, qui n’a pas pu compter très souvent sur Presnel Kimpembe (blessé) et qui n’a pas réussi à recruter Milan Skriniar (Inter) lors des deux derniers mercatos. Ce qui est au final une aubaine pour SR4 qui a encore quelques mois pour convaincre.

Le PSG ne pense pas à une prolongation à l’heure actuelle

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos (28 matches toutes compétitions confondues cette saison dont 26 en tant que titulaire, 1 but et 1 assist) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais au mois de janvier, la tendance était plutôt à une prolongation de contrat. C’est ce qu’avait annoncé The Athletic le 10 janvier. Un membre du PSG avait même confié au média anglais : «s’il continue comme ça, on lui proposera une prolongation.» Pratiquement un mois plus tard, la donne semble avoir changé.

RMC Sport explique que le Paris Saint-Germain n’a fait aucune proposition de prolongation à l’Espagnol. Le club veut d’abord régler les dossiers Marquinhos et Lionel Messi avant de trancher pour SR4. Mais d’après le média français, la tendance n’est pas à une prolongation de contrat. Outre son âge, le PSG n’est pas rassuré par ses prestations irrégulières. Les dirigeants suivent donc ses performances avec attention et prendront une décision finale très prochainement. Sergio Ramos, qui est courtisé par Al Nassr, va devoir répondre sur le terrain. Ce soir, il a une belle occasion de le faire face à l’OM.