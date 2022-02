Erling Haaland répond à la demande osée du Real Madrid

La suite après cette publicité

Peu à peu, on commence à y avoir plus clair concernant l'avenir d'Erling Haaland. Au moment où on écrit ces lignes, il semble y avoir quatre clubs vraiment impliqués dans cette course : le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ainsi que Manchester City. En plus du Borussia Dortmund, puisque la possibilité qu'il reste une saison de plus est clairement sur la table.

Elle commençait même à prendre de plus en plus d'ampleur, alors que le journal espagnol El Español confirme ce qui avait été dit en Allemagne ces derniers jours, à savoir que Florentino Pérez avait demandé au buteur norvégien d'attendre 2023 pour rejoindre les Merengues. Et selon les informations de Julien Laurens d'ESPN, le principal concerné ne voit pas cette possibilité d'un très bon oeil.

City aux aguets

L'attaquant du club de la Ruhr ne veut pas attendre 2023 et souhaite que son avenir soit réglé dès cet été. En revanche, le Real Madrid serait bel et bien sa destination préférée. Defensa Central rajoute que le Real Madrid risque de le perdre et de le voir filer s'il insiste sur cette idée de le recruter d'ici un peu plus d'un an.

De son côté, le média anglais Football Insider indique que Manchester City est en pole position dans ce dossier. Alf Inge Haaland, père du buteur, serait très séduit par l'idée de voir son fils revêtir le maillot des Skyblues et évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Florentino Pérez risque donc de ne pas avoir le choix : s'il veut Haaland, c'est cet été ou jamais...