Juventus : Cristiano Ronaldo en dit plus sur son avenir

Ce vendredi, Cristiano Ronaldo fêtait déjà ses 36 ans. Et si pour la plupart, à cet âge, une carrière semble sur la fin ou même terminée, le quintuple Ballon d’or lui n’a rien perdu de sa superbe. Auteur de 22 buts en 23 matches, Ronaldo continue de performer.

La suite après cette publicité

À 36 ans maintenant, l’ancien attaquant du Real Madrid ne cesse de prouver qu’il est définitivement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Professionnel et travailleur, sa longévité en impressionne plus d’un. Sur son compte Instagram, Cristiano s’est dit triste de ne pas pouvoir encore jouer 20 ans et regrette de voir le temps passer aussi vite. « 36 ans, c'est incroyable ! On a l'impression que tout a commencé hier, mais ce voyage est déjà plein d'aventures et d'histoires à retenir. Mon premier ballon, ma première équipe, mon premier but... Le temps passe vite. (…) Alors que je fête mon 36e anniversaire et ma 20e année en tant que footballeur professionnel, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 ans de plus. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part. » Et on peut le croire.