Les supporters lillois militent pour le retour d’Eden Hazard

HazardAuLosc. C’est le nouvel hashtag qui déchaîne les passions ces dernières heures sur Twitter. Alors que l’ex-Diable rouge a officiellement vu le Real Madrid mettre un terme à son contrat samedi dernier, une vague de supporters lillois, visiblement sous l’emprise de la nostalgie, milite désormais pour le voir rentrer au bercail.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France en 2011 avec Lille, qu’il aura finalement quitté la saison suivante pour écrire sa légende à Chelsea, Hazard garde encore aujourd’hui une place importante dans le cœur des Nordistes. Est-il encore en mesure d’apporter sa magie à 32 ans et après plusieurs saisons de galère ? C’est une toute autre question. Quoi qu’il en soit, le hashtag rencontre un succès retentissant sur Twitter ces dernières heures, et s’est même logé dans les tendances.

