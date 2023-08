JT Foot Mercato : ces stars qui n’ont pas encore trouvé de club !

Un mercato difficile pour plusieurs grands noms !

La fin de la fenêtre estivale approche à grands pas mais pour certains l’avenir est encore flou et c’est notamment le cas pour David De Gea. Après douze ans passés à Manchester United, le gardien espagnol a été écarté des plans d’Eric ten Hag et n’a donc pas été prolongé. André Onana est arrivé en provenance de l’Inter Milan pour le remplacer, et depuis l’ancien gardien de l’Atlético de Madrid n’a toujours pas trouvé de prétendants. Si la rumeur de l’OM prenait de l’ampleur ces dernières semaines, il y avait aussi la piste du Séville FC, surtout si Yassine Bounou allait quitter l’Andalousie. Mais le gardien marocain est toujours là et pour le moment De Gea se retrouve sans club à quelques jours de la reprise des championnats européens. Et évidemment le chemin qui semble lui être destiné est l’Arabie saoudite. La presse anglaise évoquait il y a quelques semaines un éventuel intérêt d’Al-Nassr, mais pour le moment, aucune offre ne lui a été faite. Autre star de ce mercato qui ne trouve pas de prétendant : Sergio Ramos. Après avoir été au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le défenseur espagnol est toujours en vacances prolongées, même si plusieurs rumeurs indiquaient une éventuelle arrivée à Miami pour rejoindre ses amis Messi, Busquets et Jordi Alba. Mais selon AS, l’ancien madrilène ne compte pas rester sans équipe très longtemps puisqu’un retour aux sources est sérieusement envisagé : là où tout a commencé pour lui, à Séville. Il faudra néanmoins que Sergio Ramos accepte de baisser considérablement son salaire, car le club andalou est toujours fragilisé financièrement. Mais si l’entraîneur José Luis Mendilibar a communiqué son souhait de se renforcer dans le secteur défensif, le retour de Ramos à Séville semble être totalement écarté. Victor Orta, le directeur sportif du club a récemment avoué qu’actuellement, il n’y avait aucune possibilité que Sergio Ramos puisse revenir. Reste à voir si le club andalou arrive à finaliser quelques ventes d’ici la fin du mercato.

Autre dossier sans fin, celui d’Eden Hazard. Laissé libre par le Real Madrid, le Belge penserait même à prendre sa retraite à 32 ans. Selon nos informations, c’est la MLS qui semblait être la destination promise à l’ancien lillois. Les Los Angeles Galaxy ou encore l’Inter Miami lui faisaient les yeux doux, mais Hazard aurait aussitôt repoussé toutes propositions. Et aujourd’hui c’est AS qui nous apprend que trois portes s’ouvriraient à lui. Et une fois n’est pas coutûme, un nouveau club de MLS s’intéressait à l’ailier belge : les Whitecaps de Vancouver. L’écurie canadienne lui aurait même fait une proposition, mais elle n’est pas la seule équipe sur le coup puisque le club brésilien de Botafogo serait lui aussi à l’affût, tout comme l’Arabie saoudite. Cependant, on vous révélait dernièrement qu’Eden Hazard avait déjà refusé une offre de la part d’Al-Hilal. Adama Traoré n’a lui aussi pas trop la cote durant ce mercato. Depuis qu’il a quitté Wolverhampton, l’ailier espagnol ne fait plus parler de lui, et aucune équipe ne semble s’être positionnée sur lui. Formé au Barça, Adama était revenu en prêt en Catalogne lors de la saison 2021/2022. Six petits mois de janvier à juin qui auront été plutôt réussis dans l’ensemble, mais qui n’auront pas convaincu le Barça de le conserver, avec notamment les problèmes liés au fair-play financier de la Liga.

C’est la grande nouvelle mercato du jour pour un feuilleton qui semblait interminable : Harry Kane devrait bel et bien quitter Tottenham. The Athletic a annoncé aujourd’hui qu’un accord a enfin été trouvé entre les Spurs et le Bayern Munich pour le transfert de l’attaquant anglais. En négociations avec Tottenham depuis le début du mercato, les dirigeants allemands sont finalement parvenus à une offre en mesure de satisfaire leurs homologues anglais. On parle de 110 millions d’euros pour le joueur de 30 ans à qui il restait un an de contrat. Une longue négociation qui est donc sur le point d’aboutir à un nouveau numéro 9 pour les Bavarois, qui n’avaient toujours pas réussi à remplacer Robert Lewandowski depuis son départ au Barça.

Les officiels du jour

Franck Kessié rejoint officiellement le club d’Al-Ahli en Arabie saoudite. Tout était bouclé depuis plusieurs jours et il ne manquait plus que la signature. C’est désormais chose faite pour l’ancien barcelonais qui va rapporter 12,5 millions d’euros au Barça. Beaucoup de mouvements en Ligue 1 aujourd’hui, avec le LOSC qui réalise un joli combo en officialisant deux nouvelles recrues. Tout d’abord l’arrivée du défenseur argentin Ignacio Miramon, qui a été présenté aujourd’hui comme on vous l’avait révélé cette semaine. Arrivé en provenance du Gimnasia La Plata contre 6 millions d’euros, le joueur de 20 ans a signé pour les 5 prochaines saisons. Les Lillois ont également annoncé cet après-midi l’arrivée d’Ivan Cavaleiro. Passé par Monaco, l’ailier portugais quitte Fulham pour retrouver la Ligue 1, après avoir été prêté à Alanyaspor la saison dernière. Autre arrivée en Ligue 1, elle concerne un club très actif dans ce mercato : le Stade de Reims. Les rouge et blanc ont annoncé l’arrivée du japonais Keito Nakamura pour les cinq prochaines saisons. L’ailier japonais débarque en provenance de Lask en Autriche. Le Racing Club de Strasbourg enregistre l’arrivée d’un nouveau défenseur : Saïdou Sow, jeune joueur prometteur de 21 ans. Le Guinéen quitte l’AS Saint-Etienne et retrouvera donc la Ligue 1 avec le Racing. Le coût du transfert est estimé à environ 4 millions d’euros.